Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Гавань не принимает и не отправляет рейсы Временные ограничения установили в аэропорту Сочи, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации.
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