Блины с икрой и порция гребешков за 2 тысячи: чем удивил гостей ВЭФ-2026 во Владивостоке

Во Владивостоке 1 сентября начал работу XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026), который традиционно стал одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока, международного сотрудничества и перспектив российской экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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