Блины с икрой и порция гребешков за 2 тысячи: чем удивил гостей ВЭФ-2026 во Владивостоке

Во Владивостоке 1 сентября начал работу XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026), который традиционно стал одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока, международного сотрудничества и перспектив российской экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.