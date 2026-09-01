ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Блины с икрой и порция гребешков за 2 тысячи: чем удивил гостей ВЭФ-2026 во Владивостоке

Блины с икрой и порция гребешков за 2 тысячи: чем удивил гостей ВЭФ-2026 во Владивостоке

Во Владивостоке 1 сентября начал работу XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026), который традиционно стал одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока, международного сотрудничества и перспектив российской экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым