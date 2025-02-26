Возможность возвращения смертной казни и встреча Путина с Трампом: о чем рассказал Песков

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, заходит ли в Кремле речь о возвращении смертной казни и появились ли новые подробности о встрече Путина и президента США.
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