В СФ попросили Роскомнадзор заблокировать более 50 нарушающих закон VPN-сервисов. Они предоставляют доступ к запрещенным в России ресурсам, отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии