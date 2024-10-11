Появились новые фото Сергея Суровикина. Генерал Армагеддон в свой день рождения оказался на спецзадании в Африке

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России и экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерал Сергей Суровикин находится в Африке на спецзадании.
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