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Военные материалы

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Украинские дроны впервые долетели до Арктики

Украинские дроны впервые долетели до Арктики

Арктическая зона Уральского федерального округа впервые подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

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