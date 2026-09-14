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Ивановские новости

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В Иванове из горящей пятиэтажки спасли 10-летнего ребёнка

В Иванове из горящей пятиэтажки спасли 10-летнего ребёнка

На улице 1-й Полевой загорелась квартира на пятом этаже. Мальчик стоял в окне кухни – его сняли автолестницей и передали врачам.

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