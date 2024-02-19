«Известия» показали работу военных РФ по подавлению дронов ВСУ

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал 19 февраля работу российских военнослужащих, которые подавляют украинские дроны в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в районе реки Северский Донец.
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