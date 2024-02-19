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«Известия» показали работу военных РФ по подавлению дронов ВСУ

«Известия» показали работу военных РФ по подавлению дронов ВСУ

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал 19 февраля работу российских военнослужащих, которые подавляют украинские дроны в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса в районе реки Северский Донец.

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