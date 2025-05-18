Путин: Россия уважает интересы США и рассчитывает на взаимность

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным подчеркнул, что Российская Федерация с почтением относится к национальным интересам Соединённых Штатов Америки и надеется на аналогичное отношение к своим интересам.
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