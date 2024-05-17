10 салатов с грибами на любой вкус

Интересные сочетания с овощами, сыром, курицей, орехами и не только. 1. Салат с грибами и фасолью Ингредиенты 300 г замороженных шампиньонов; 1 луковица; 1 перец чили; 2 зубчика чеснока; 1 банка фасоли (400 г); 30 г грецких орехов; 1 небольшой пучок петрушки и укропа; ½ столовой ложки дижонской горчицы; ½ столовой ложки виноградного или винного уксуса 9%; 3 столовые ложки растительного масла; соль — по вкусу; 1 чайная ложка сахара.