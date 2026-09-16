Роботы заменят людей? Эксперт успокоил: Всё не так страшно

Роботы постепенно перестают быть фантастикой и всё активнее входят в повседневную жизнь. Они уже работают на производствах, доставляют товары, убирают помещения и даже готовят кофе.
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