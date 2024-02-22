В Архангельской области продолжают информировать жителей о выборах

Адресный обход избирателей охватывает всю Россию. Он начался 17 февраля и закончится 7 марта.Зампредседателя избирательной комиссии Поморья Илья Дуберман отметил, что все сотрудники УИК, взаимодействующие с населением, прошли специальную подготовку.
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