Медвежий угол

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В Госдуме заявили, что никогда не вернут прежний пенсионный возраст

В Госдуме заявили, что никогда не вернут прежний пенсионный возраст

РФ никогда не вернут прежний пенсионный возраст, так как сейчас нет молодежи, чтобы содержать пожилых россиян.

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Uri Strukow
Они не то, что из дурки- помирать не собираются.
ВЛАДИМИР ЧЕХОВ
Зажравшиеся ублюдки! Это у них зарплаты под 500000 рублей !
вячеслав харченко
Там поболе с ништяками будет, да и свой "свечной заводик" у каждого, так что, это не депутаты от регионов, а удельные князья на толковище.
Регина Толстоброва
Сволочи и откуда э ти рожи взялись в таком количество в России. Зарплаты повышайте как и себе чтобы можно было откладывать на пенсию. Дума из предателей вся. Услужили МВФ. А над Украиной смеются.
вячеслав харченко
Украина и придумана была изначально, как громоотвод, неужто не понятно, за столько лет?
Виктория Виктория
Сами избрали. Даже те, кто не ходил на выборы, своей ленью, пассивностью добровольно отдали голоса ЕР....
вячеслав харченко
Вот выглядывает их истинный чертячий пятак. Вы ,падлы, платите людям за работу, а не кидайте мелочь в толпу по праздникам.
Александр Головинов
Информация для размышления не только членам ГД РФ: предлагаю на деле уравнять в правах мужчин и женщин (что записано в нашей Конституции), а именно, - снизить возраст выхода на пенсию для мужчин до 60 лет (женщинам эту планку выхода на пенсию оставить без изменений) в связи с тем, что большинство мужчин не доживает до 65 лет.
Виктория Виктория
"Раньше три работало и содержали одного пенсионера, потом два работало. Сейчас один работает», — заявил Жириновский в эфире «Соловьев Live». Он добавил, что в стране в ближайшее время может быть принят закон о накопительной пенсии. «Хочешь хорошую пенсию, даешь указание бухгалтерии переводить часть своих доходов на свой персональный пенсионный счет. Все, и не надо мучиться, ты будешь получать хорошую пенсию», — добавил Жириновский." По поводу того, что сейчас работает один... А кто же виноват, что до 800тысяч специалистов покидает ежегодно РФ, как не госдума и правительство... Вот они истинные инагенты!!!..... И о персональном пенсионном счете...... Жирик, знала, что клоун, но, что такой, прости Господи, лицемер, даже не могла догадаться...Это как же при такой зарплате, особенно, в регионах, можно еще что-то откладывать на старость..... Спустись с Олимпа! Уж 30 лет мозги паришь людям, а толку от тебя и твоей партии с гулькин хрен...

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