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Владимирские новости

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Во Владимирской области обработали 600 га дорог от борщевика и амброзии

Во Владимирской области обработали 600 га дорог от борщевика и амброзии

Обработано более 600 га вдоль дорог, борьба с сорняками велась в два этапа с применением гербицидов, окоса и дискования.

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