В Шенкурском округе полиция по горячим следам нашла угонщика, спавшего рядом с машиной

Автомобиль обнаружили в лесу в 10 километрах от дома потерпевшего — подозреваемый спал рядом с машиной, врезавшейся в дерево, в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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