Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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