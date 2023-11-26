В Миллерово прошел заключительный этап «Гран-при Ростовской области 2023 года по быстрым шахматам»

37 участников из Миллерово, Миллеровского района, Красного Сулина, Аксая, Каменского района сыграли 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 20 минут каждому участнику на партию, настоящий шахматный марафон.
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