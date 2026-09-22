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FiNE NEWS

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Российские ВС нанесли массированный удар по объектам на Украине с использованием гиперзвуковых ракет «Циркон»

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 15 октября.

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