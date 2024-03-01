Live Science: шум в ушах может быть связан с изменениями в мозге

Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала Live Science, что причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера.