Live Science: шум в ушах может быть связан с изменениями в мозге

Американский врач-удиолог Сабрина Ли рассказала Live Science, что причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера.
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