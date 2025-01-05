Зеленский заявил, что искренне презирает русский народ

Зеленский объяснил американскому блогеру Фридману, почему не дает интервью на русском языке.Американский подкастер Лекс Фридман опубликовал трехчасовое интервью, в котором Зеленский отвечает на вопросы на украинском языке.
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