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Захарова назвала «кринжем» слова Байдена о США как о единственной сверхдержаве

Захарова назвала «кринжем» слова Байдена о США как о единственной сверхдержаве

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «кринжем» слова американского президента Джо Байдена о Соединенных Штатах как о единственной сверхдержаве.

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