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Медиакратия

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Британия пока отбилась от компенсаций за работорговлю

Британия пока отбилась от компенсаций за работорговлю

На саммите Содружества, которое уже несколько лет не называется Британским, подписано коммюнике, подготовленное Великобританией, однако удовлетворены текстом этого документа оказались […] The post Британия пока отбилась от компенсаций за работорговлю appeared first on Медиакратия.

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