На саммите Содружества, которое уже несколько лет не называется Британским, подписано коммюнике, подготовленное Великобританией, однако удовлетворены текстом этого документа оказались […] The post Британия пока отбилась от компенсаций за работорговлю appeared first on Медиакратия.
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