"Есть риски": массовое заражение мигрантов с летальным исходом грозит и местным?

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Иосифа не будет, а вот Михал Михайлович придёт - Он, порядок наведёт!!! ВЕЛИКИЙ ГОНЧАР - ВСЕЙ РОССИИ И ВАТИКАНА!!! Потому как папа Римский - последний и выбирать больше никого не будут!!! Вся шушера узкоплёнчатая, которая не поклонится России и Её Правителю, будут отправлены на Ямал дороги чистить от снега и наледи, чтоб Оленям быстрее бежалось!!! В каждой республике будет наместник России стоять и через него будут управляться эти земли!!! Во Славу РОССИИ и ЕЁ НАРОДА!!! НАРОДА ИЗБРАННОГО!!! НАРОДА ЦАРСКОГО!!!!!