Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы Кому выгодно обвинять наши вузы в третировании учащихся по национальному признаку? «Отчисленные из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе студенты из Туркменистана попытались устроить бунт у стен учебного заведения, но получили 10 суток ареста».
"Есть риски": массовое заражение мигрантов с летальным исходом грозит и местным?
Комментарии
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Алекс Сэм
!!!
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7 час.
МЕ
Михаил Е
Есть такой способ - радиационная стерилизация. Прям на границе.
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3 час.
OrlAn47
Иосифа не будет, а вот Михал Михайлович придёт - Он, порядок наведёт!!! ВЕЛИКИЙ ГОНЧАР - ВСЕЙ РОССИИ И ВАТИКАНА!!! Потому как папа Римский - последний и выбирать больше никого не будут!!! Вся шушера узкоплёнчатая, которая не поклонится России и Её Правителю, будут отправлены на Ямал дороги чистить от снега и наледи, чтоб Оленям быстрее бежалось!!! В каждой республике будет наместник России стоять и через него будут управляться эти земли!!! Во Славу РОССИИ и ЕЁ НАРОДА!!! НАРОДА ИЗБРАННОГО!!! НАРОДА ЦАРСКОГО!!!!!
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11 мин.
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