0:4 «Бетиса» – самое крупное поражение испанского клуба от иностранной команды в финале еврокубков за 31 год. В 1994-м «Барса» проиграла 0:4 «Милану» в ЛЧ

Команда тренера Мануэля Пеллегрини уступила «Челси» со счетом 1:4 в финале Лиги конференций. Это самое крупное поражение испанского клуба против иностранной команды в финале еврокубков за более чем 30 лет.
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