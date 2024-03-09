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Прогноз банкротства теперь включают в оценку риска заемщика

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%. По мнению экспертов, это станет следствием изменения в системе оценки рисков заемщиков, в которую банки и микрофинансовые организации начали включать прогноз вероятности банкротства.

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