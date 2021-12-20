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"Жилищная инициатива-5" выплатила часть многомиллионных долгов по зарплате

"Жилищная инициатива-5" выплатила часть многомиллионных долгов по зарплате

ООО "Жилищная инициатива-5" погасило более 1,8 млн рублей долгов по зарплате. В результате проверки Госинспекция труда в Тамбовской области установила, что 233 работника общества свыше двух месяцев, с июля по сентябрь, не получали заработную плату.

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