Захарова — об отказе США от пожарных самолётов России: «назло маме отморожу уши»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя лесные пожары в Лос-Анджелесе, напомнила о планах Москвы и Вашингтона в 2017—2019 годах заключить контракт на поставку российских пожарных Бе-200 и решении американцев в итоге закупать версию самолёта с украинскими двигателями производства «Мотор Сич».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии