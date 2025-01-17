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Захарова — об отказе США от пожарных самолётов России: «назло маме отморожу уши»

Захарова — об отказе США от пожарных самолётов России: «назло маме отморожу уши»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя лесные пожары в Лос-Анджелесе, напомнила о планах Москвы и Вашингтона в 2017—2019 годах заключить контракт на поставку российских пожарных Бе-200 и решении американцев в итоге закупать версию самолёта с украинскими двигателями производства «Мотор Сич».

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Комментарии
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Eduard
А зачем предлогаете? Они нам пока не друзья.Это уже глупо помогать врагам!
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21 час.
Eduard
Наши просто в глупости застряли.
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21 час.
Eduard
Пускай горят,как Украина,
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21 час.

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