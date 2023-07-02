Уголовное дело возбудили после трагедии на металлопромышленном предприятии в Уссурийске

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело после трагедии на металлопромышленном предприятии по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.
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