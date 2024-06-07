Захарова напомнила «бандеровцам», что иллюстрировал поэму Пушкина «Полтава» – Тарас Шевченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 7 июня, по случаю Дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина напомнила, что рисунки к его поэме «Полтава» были выполнены «светочем украинства» Тарасом Шевченко.