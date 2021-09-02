Зеленский пожаловался на "не совсем солнечную атмосферу" на встрече с Байденом

Зеленского на переговорах с Байденом устроило все, кроме атмосферы. Долгожданная для президента Украины Владимира Зеленского встреча с американским лидером Джо Байденом после нескольких переносов и ряда сопутствующих скандалов все-таки состоялась.
Зеленского на переговорах с Байденом устроило все, кроме атмосферы. Долгожданная для президента Украины Владимира Зеленского встреча с американским лидером Джо Байденом после нескольких переносов и ряда сопутствующих скандалов все-таки состоялась.
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