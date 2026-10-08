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Нобелевская премия по химии присуждена за реакцию, которая помогла дать начало жизни

Нобелевская премия по химии присуждена за реакцию, которая помогла дать начало жизни

Анри Каган и Кенсо Соаи открыли реакции, рождающие почти 100% перекос в хиральности из крошечного избытка одной формы, — и объяснили, откуда взялась асимметрия живых организмов Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили француз Анри Каган из Университета Париж-Сюд и японец Кенсо Соаи из Токийского университета.

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