Удар по СПГ-танкеру NV SUNSHINE: Иран расширяет и ужесточает блокаду Ормуза Иран продолжает наносить удары по торговым судам, перевозящим СПГ, нефть и нефтепродукты через Ормузский пролив, вызывая рост цен на планете.