Амелия о Доннарумме: «Те, кто его критикуют, ничего не понимают во вратарском деле! Он один из лучших голкиперов в мире. Сафонов? Как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи?»

— Считаю его одним из лучших голкиперов в мире. Это один из лидеров «скуадры адзурры». — А как быть с той критикой, которая то и дело звучит в его адрес? — Как быть? Можете написать дословно и заглавными буквами: те, кто критикуют Доннарумму, ничего не понимают во вратарском деле! На нашем голкипере многие пиарятся, а кто-то откровенно ему завидует.