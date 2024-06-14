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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амелия о Доннарумме: «Те, кто его критикуют, ничего не понимают во вратарском деле! Он один из лучших голкиперов в мире. Сафонов? Как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи?»

— Считаю его одним из лучших голкиперов в мире. Это один из лидеров «скуадры адзурры». — А как быть с той критикой, которая то и дело звучит в его адрес? — Как быть? Можете написать дословно и заглавными буквами: те, кто критикуют Доннарумму, ничего не понимают во вратарском деле! На нашем голкипере многие пиарятся, а кто-то откровенно ему завидует.

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