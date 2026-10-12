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Подмосковный врач Денина рассказала, зачем нужна операция по замене хрусталика

Подмосковный врач Денина рассказала, зачем нужна операция по замене хрусталика

Катаракта приводит к постепенному ухудшению зрения и без лечения может стать причиной слепоты. В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова пациентам проводят операции по удалению помутневшего хрусталика и установке искусственной линзы.

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