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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Вагнер" возвращается. Путин подтвердил

"Вагнер" возвращается. Путин подтвердил

Вчера Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и исполнительным директором группы Вагнера Андреем Трошевым (позывной "Седой").

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Комментарии
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F I
то типа понять простить или как ?
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6 час.
Константин Котельников
Жалкая попытка перелицевать старое пальто... Не надо было уничтожать Пригожина и Уткина и гнобить вагнеров! Сила Вагнера была в жесткой дисциплине и мотивированности бойцов! МО не способно обеспечить эффективную работу самого сильного воинского соединения.
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4 час.
Наталия
Вот это точно! ! Мы правды не узнаем!
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4 час.

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