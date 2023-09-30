Вчера Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и исполнительным директором группы Вагнера Андреем Трошевым (позывной "Седой").
"Вагнер" возвращается. Путин подтвердил
Комментарии
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F I
то типа понять простить или как ?
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6 час.
Константин Котельников
Жалкая попытка перелицевать старое пальто... Не надо было уничтожать Пригожина и Уткина и гнобить вагнеров! Сила Вагнера была в жесткой дисциплине и мотивированности бойцов! МО не способно обеспечить эффективную работу самого сильного воинского соединения.
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4 час.
Наталия
Вот это точно! ! Мы правды не узнаем!
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4 час.
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