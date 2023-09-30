"Вагнер" возвращается. Путин подтвердил

Константин Котельников

Жалкая попытка перелицевать старое пальто... Не надо было уничтожать Пригожина и Уткина и гнобить вагнеров! Сила Вагнера была в жесткой дисциплине и мотивированности бойцов! МО не способно обеспечить эффективную работу самого сильного воинского соединения.