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38-летний Лазушин завершил карьеру. Вратарь провел 325 матчей в КХЛ с учетом плей-офф в составе 7 клубов

Бывший вратарь клубов КХЛ Александр Лазушин объявил о завершении карьеры.  В лиге уроженец Ярославля провел в общей сложности 325 матчей с учетом плей-офф в составе 7 команд (« Локомотив », «Металлург» Новокузнецк, « Динамо » Москва, «Лада», «Куньлунь», «Динамо» Рига, «Адмирал»).

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