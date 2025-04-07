Атомный ледокол "Якутия" наконец-то вышел из порта Санкт-Петербург и направляется в ту стихию, которая для него является родной! На всех если так можно сказать "парах" мчится к Балтийским проливам.
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Атомный ледокол "Якутия" наконец-то вышел из порта Санкт-Петербург и направляется в ту стихию, которая для него является родной! На всех если так можно сказать "парах" мчится к Балтийским проливам.