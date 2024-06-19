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Президент уволил четырёх заместителей министра обороны: первого зама Руслана Цаликова, главного финансиста Татьяну Шевцову, статс-секретаря Николая Панкова и ответственного за IT и науку Павла Попова. Как и где жили их семьи?

Президент уволил четырёх заместителей министра обороны: первого зама Руслана Цаликова, главного финансиста Татьяну Шевцову, статс-секретаря Николая Панкова и ответственного за IT и науку Павла Попова. Как и где жили их семьи?

Уже бывшие заместители министра обороны Руслан Цаликов, Николай Панков, Татьяна Шевцова, Павел Попов.

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