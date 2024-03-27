Ваш новый «китаец» через пару лет станет «старым»: эксперт объяснил причину

Правила игры на российском авторынке изменились: на фоне регулярного обновления ассортимента покупатели просто не успевают следить за появлением обновленных моделей, и уже через год новые автомобили перестают быть актуальными.
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