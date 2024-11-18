😋 Крым станет пилотным регионом по развитию гастрономического туризма «Достигнута договоренность с Агентством стратегических инициатив о запуске новой программы по развитию гастрономического туризма.
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😋 Крым станет пилотным регионом по развитию гастрономического туризма «Достигнута договоренность с Агентством стратегических инициатив о запуске новой программы по развитию гастрономического туризма.