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Хочешь, чтобы елка горела - крути педали. Как в Европе экономили на Новом годе

Хочешь, чтобы елка горела - крути педали. Как в Европе экономили на Новом годе

И Шольц, и Макрон - главы вроде как ведущих стран Европы - в своих новогодних выступлениях не преминули заявить примерно следующее, -"это все из-за него, из-за Путина, из-за всего того, что делает Россия".

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Я не против физкультуры..........................................
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1 д.
Владимир Бахтин
Крути  педали, пока пизды не дали.
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23 час.
В
Василий
&quot;Германия. Там поступили проще - в целях экономии новогоднюю ель будут включать только на 4 часа в день.&quot; - а может елку надо включать на ночь, я ничего не перепутал?
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22 час.

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