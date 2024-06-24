Эксперт Беюкшахин: Турция боится потерять российских туристов из-за высоких цен

Турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин заявил, что туристический сектор страны боится потерять российских туристов на фоне высоких цен.
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