Юрист объяснил, за какие растения дачника могут посадить в тюрьму на 8 лет

С каждым годом все больше россиян приобретают загородные участки для отдыха и садоводства. Однако, наряду с радостью от ведения хозяйства, дачники могут столкнуться с неприятностями, такими как штрафы за нарушение правил.
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