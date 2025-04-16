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Юрист объяснил, за какие растения дачника могут посадить в тюрьму на 8 лет

Юрист объяснил, за какие растения дачника могут посадить в тюрьму на 8 лет

С каждым годом все больше россиян приобретают загородные участки для отдыха и садоводства. Однако, наряду с радостью от ведения хозяйства, дачники могут столкнуться с неприятностями, такими как штрафы за нарушение правил.

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