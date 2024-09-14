WP: проверка показала ошибки Секретной службы США после покушения на Трампа

Организованное внутреннее расследование выявило грубые нарушения в организации безопасности Секретной службой США, из-за которых стала возможна попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании.
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