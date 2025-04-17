Боец ВС РФ Север с Камчатки один против шестерых удерживал опорник 45 дней

Военнослужащий с позывным Север из 1009-го полка российской армии в своём первом боевом выходе сумел уничтожить шестерых бойцов ВСУ, захватить укреплённую позицию и удерживать её в течение полутора месяцев.
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