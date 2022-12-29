Царьград

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Не взрыв, а вспышка: Как и почему дымятся мобильные телефоны

Не взрыв, а вспышка: Как и почему дымятся мобильные телефоны

Истории о том, как "взрываются" мобильные телефоны, можно услышать достаточно часто. Почему так происходит, рассказал в интервью, данном Царьграду, ведущий аналитик Mobile Research Group, эксперт по компьютерной безопасности Эльдар Муртазин.

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