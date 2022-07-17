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Скип Бэйлесс – о промахе Леброна с линии в матче Drew League: «Кое-что никогда не меняется»

Известный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал выступление суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче полулюбительской лиги Drew League.

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