Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МО: фашисты из «Омакайсте» убивали эстонцев за три марки и водочный паек

МО: фашисты из «Омакайсте» убивали эстонцев за три марки и водочный паек

Боевики отрядов «Омакайсте», костяк которых составляли эстонские фашисты, проводили основную репрессивную и карательную работу, а также совершали самые кровавые преступления в отношении мирных жителей Эстонии в годы Великой Отечественной войны.

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