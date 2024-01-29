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Газета.ру

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Тренер Крючкова: Медведев и Синнер играли потрясающе, очень равный матч

Тренер Крючкова: Медведев и Синнер играли потрясающе, очень равный матч

Екатерина Крючкова, первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева, объяснила, что на его поражении в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Италии Янником Синнером сказался тот факт, что он затратил больше времени на матчи.

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