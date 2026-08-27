Эксперт Денисов: в начале осени особенно важен контроль уровня витамина D

Для быстрой адаптации к сокращению светового дня и смене сезона нужно раньше ложиться спать, чаще есть сезонные овощи и фрукты, сохранять физическую активность, контролировать уровень витамина D и заранее сделать прививку от гриппа.
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